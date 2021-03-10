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  4. Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan heyetlerinin 62. tur istikşafi görüşmelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmeler’in bir sonraki turu ile Siyasi İstişareler, 16-17 Mart 2021 tarihlerinde Atina’da yapılacaktır.

Etiketler Türkiye yunanistan görüşme
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