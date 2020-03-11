Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan açıkladı

Türkiye "korona virüs" endişesiyle yaşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece yarısı saat 00:45'te basın açıklaması için kamera karşısına geçti.

Bakan Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşandığını duyurdu. Yurtdışında temasta bulunan bir Türk vatandaşında koronavirüs teşhisinin pozitif çıktığını belirten Bakan Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın karantina altında olduğunu ve erkek olduğunu söyledi.

Bakan Koca hastanın dış dünyadan tamamen izole edilmiş durumda olduğunu da belirtti.

Diğer yandan Bakan Koca hastanın cinsiyeti haricinde bir bilgi paylaşmadı. Hastanın bulunduğu ili, hastaneyi ve hastanın kimlik bilgilerini gizli tutan Bakan Koca "bir ilimizi bir hastanemizi gündemde tutmanın faydası yok zararı olacaktır" dedi. Koca ayrıca hasta mahremiyeti kapsamında hastanın kimlik bilgilerinin de açıklanmayacağını belirtti.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Türkiye olarak süreçte çok büyük başarı gösterdik. Komşu ülkeler Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadı. Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var.

Tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Bu an burada olmamın nedeni; bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflıktır.

Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bu akşam saatlerinde corona virüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan hasta Türk vatandaşı bir erkek. Hastanın genel durumu iyi. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır.



Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Corona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez.



Ülkemiz süreç boyunca bu olasılığa hazırdır. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkamayalım. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı.

Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen Corona virüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir.

Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz.

BAKAN "VİRÜSÜN TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK" DEMİŞTİ



Son olarak dün öğle saatlerinde kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili olarak "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil, sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor" demişti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya üzerinde 4 binden fazla insanın ölmesine sebep olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 'uluslararası katılımlı organizasyonların ertelenmesi' çağrısında bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceği hususunu Sağlık Bakanlığı ile değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.

26 KİŞİLİK BİLİM KURULU DEĞERLENDİRİYOR

Sağlık Bakanı Koca bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, 6 Ocak'ta Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduklarını ve 26 kişiden oluşan bilim kurulunu aktif hale getirip, yapılması gerekenlerin planlandığını belirtmişti.

TÜM İLLERE TERMAL KAMERA SİSTEMLERİ KURULDU

15 Ocak'ta koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili bir rehber hazırlandığını belirten Bakan Koca "Burada, enfeksiyona ilişkin bilgiler yer aldı ve bunlar her geçen gün güncelleniyor. Vaka tanımı, yönetimi, enfeksiyon kontrol ve izolasyonların nasıl olması gerektiği, hangi hastaya nasıl davranılması gerektiği bütün sağlık kuruluşlarına rehber olmuş oldu." demişti. Koca ayrıca "havalimanlarına termal kameralar yerleştirdik. Bunlar bütün illerde uygulamaya geçildi." demişti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından personele gönderilen dilekçede ‘Yıllık İzinlerin Kaldırılması’ konulu açıklamada “Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emme kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.” denildi.

'YURT DIŞINA GİDEN VE ORADAN GELEN İNSANIMIZ ÇOK'

Bakan Koca, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin çok yoğun olduğunu, Avrupa'dan çok sayıda vatandaşın Türkiye'ye geldiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil. Bu salonda şu an 100 kişiye yakınız. 'Burada sarılık veya hepatit taşıyıcısı kimse yok' demem ne kadar doğru değilse, aynı şekilde bu anlamda tespit edilmiş koronavirüs olmadığını, tanı ve teşhis konmadığını ama tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sona çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimden emin olun. İşin gerçekliği bu. Yurt dışına giden ve oradan gelen insanımız çok. Oradan hastalığı, enfeksiyonu almadığını, hastalık bulgusu olan biriyle temas etmediğini kim söyleyebilir? Bizim bu dönemde sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bizim tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor. Yurt dışından gelen vatandaşımızın bulundukları bölgede evlerine kendilerini kapatmaları, mümkün mertebe dışarı çıkmamaları, çıkarken de maske takmaları, buna rağmen gelmek istiyorlarsa Türkiye'de 14 gün bunu devam ettireceklerini söylüyoruz. Mevsimsel gribe karşı hangi önlemi almanız gerekiyorsa koronavirüse karşı da o önemli almanız yeterli."

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