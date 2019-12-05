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  4. 05 Aralık 2019 20:21

Türkiye'de tarihi adım ! Meclis'te kabul edildi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili Mutabakat Muhtırası Meclis'te kabul edildi.

Türkiye'de tarihi adım ! Meclis'te kabul edildi...
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TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi.

Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

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