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  4. 25 Şubat 2018 13:47

Türkiye'deki Afrinli sayısı belli oldu ! Başbakan'dan flaş sözler

Başbakan Yıldırım, Afrin harekatından sonra Türkiye'deki 350 bin Afrinlinin topraklarına geri döneceğini söyledi.

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Başbakan Binali Yıldırım Murat Reis denizaltısının ilk kaynak töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım Türkiye'nin son yıllarda denizcilik alanında önemli mesafeler aldığını ifade etti. 

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları; Bölgeyi kaosa sürükleyen, 'bölgeye istikrar getireceğim' diye adeta bir istila projesi içinde olan emperyal güçler, bölgede ne Suriye'ye istikrar, ne bölgedeki insanların derdine çare olmak için ciddi bir adım atmamışlardır. Bunun tek istisnası var; o da Türkiye...

Türkiye, bölgesinde sadece kendi topraklarının bütünlüğünü, sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamakla kalmıyor, bölgedeki istikrarsızlıkların da ortadan kaldırılması için önemli bir katkı sağlıyor.

Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler.

binali yıldırım , başbakan , suriye , afrin
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