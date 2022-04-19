  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Türkiye'deki Suriyeliler için dev kampanya: Zafer Turizm tek yönlü seferlerine başlıyor

Türkiye'deki Suriyeliler için dev kampanya: Zafer Turizm tek yönlü seferlerine başlıyor

Türkiye'deki Suriyeliler için dev kampanya: Zafer Turizm tek yönlü seferlerine başlıyor

Türkiye'deki sığınmacı sorunu için farkındalık yaratmak isteyen Zafer Partisi, 2023 yılında iktidara geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini "Zafer Turizm tek yönlü seferlerine başlıyor" kampanyasıyla duyurdu.

Ülkedeki göçmen krizi ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi, mülteci sorununu çözmek için ‘Zafer Turizm’ isimli hayali bir projeyle 2023 yılında iktidar olduklarında, bu krizi çözeceklerini açıkladı.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, iktidara gelirlerse göçmenleri ülkelerine nasıl geri göndereceklerini açıkladı.

"Zafer Turizm" yazılı bir otobüs görselini kullanarak paylaşım yapan Özdağ şunları kaydetti:

“ 'Nasıl yollayacaksınız?' diye soruyorlar.

1)Hukuka uygun olarak, 2)diplomatik anlaşma sonrasında, 3) Türkiye’nin dostları olarak, 4) Karayolu ile.

2023 seçimlerinde Türk halkı Zafer Partisi’ne oy verirse, bu görevi büyük bir gururla yerine getireceğiz.”

zafer partisi zafer turizm paylaşımı

Etiketler zafer partisi zafer turizm ümit özdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeliler için hükümetten beklenen adımı Zafer Partisi lideri Özdağ attı
7 farklı kurumdan altın fiyatları için 7 farklı tahmin
İnanılır gibi değil... Onların evi nehir oldu, hepsi tekne evlerde yaşıyor
Bakan açıkladı: Bayram ikramiyelerine de asgari ücrete de zam yok!
Cumhur İttifakı'nda sığınmacı çatlağı! Bahçeli: ''Bayramda giden geri dönmesin''
Maskelere veda vakti! İki alan hariç her yerde maske zorunluluğu kalkıyor
İlişki terapisti Selin Karacehennem'e şoke eden soru
Rus işgal güçleri neye uğradığını şaşırdı! Pusuya düştükleri an kamerada
Cep telefonu ve tütünde ÖTV müjdesi
Yandaş medyanın hedefinde Bakan Soylu var