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Türkiye'den 9 AB ülkesine çok sert tepki

Türkiye'den 9 AB ülkesine çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiriye ilişkin, "Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, "AB'nin dokuz üyesinin (Fransa, GKRY, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) 17 Eylül 2021 tarihinde Atina'da yaptıkları zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konusundaki bölümleri, önceki senelerde olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuktur. Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" dedi.

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