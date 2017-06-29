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  4. 29 Haziran 2017 15:04

Türkiye'den Almanya'ya jet yanıt !

Dışişleri Bakanlığı, Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'den Almanya'ya jet yanıt !
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Dışişleri Bakanlığı, bazı Alman siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili sözlerine "Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasıyla cevap verdi.

'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun Bazı Alman Siyasetçilerin Açıklamaları Hakkındaki Soruya Cevabı' başlığıyla yayınlanan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın G-20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında, Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken, diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir. 

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Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Bu şahsın Cumhurbaşkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."

almanya , dışişleri bakanlığı , ankara