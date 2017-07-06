Türkiye'den Avrupa'nın kararına ilk tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesine tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik, "Bu rapor yok hükmünde ve geçersiz. Rapor aynen iade edilecek. İlişkileri sabote etmeye yönelik bir rapor" dedi.



Avrupa Parlamentosu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti.

AP'den Türkiye ile müzakereler dursun raporuna onay

AP'nin bu kararına tepki gösteren AB Bakanı Ömer Çelik basın toplatısı yaparak açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülmüştür ve siyasi nitelikli bir karar almıştır. Rapor objektif değil. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptıklarını görmeyen. Ermeni meselesinde tek taraflı tarih anlayışını benimseyen bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor işbirliği raporu değil. Bizim AP'den beklentimiz, uygun işbirlikleri üreten yeni köprüler kuran, eleştirilerle beraber ilerlemeye olanak sağlayan hükümler çıkarmasıdır. Bu rapor bir sabotaj raporudur. AP raporunu son iki sene olduğu gibi bu sene de yok hükmünde kabul ediyoruz. Rapor aynen iade edilecektir."

"Yine bu tek taraflı Ermeni anlatılarına, başka ülkelerin bir takım siyasi değerlendirmelerine yer vermesi bir vizyonsuzluk belgesi olduğunun da açık göstergesidir. Bu sene 1915 olaylarıyla ilgili atıf ana metnin içerisinde yer alıyor."