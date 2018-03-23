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  4. 23 Mart 2018 16:59

Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa ile görüştü.

Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefonla görüştü

Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın için hükümet harekete geçti.  Kırmızı bülten çıkarılan Aydın için, Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’la ilgili olarak, “Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır” açıklamasında bulundu.

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