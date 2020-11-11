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  4. 11 Kasım 2020 22:17

Türkiye'den Fildişi Sahili'ne tebrik mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sebebiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye'den Fildişi Sahili'ne tebrik mesajı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili’nin huzur ve istikrar içinde ekonomik kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Resmi sonuçların açıklanmasıyla Alassane Ouattara'nın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olması dilendi.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde halkın tüm kesimleriyle diyalog içinde kapsayıcı bir anlayışla hareket edileceğine olan inancımızı yineliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

tebrik , içişleri , fildişi
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