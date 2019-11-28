Türkiye'den Fransa'ya çok sert yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhine NATO çerçevesinde yaptığı açıklamaya karşı, “Avrupa’da bir boşluk var lider ben olayım diye çabalıyor liderlik doğaldır. Bu liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK’nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrasında NATO’lu müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği şeklindeki sözleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

"MACRON, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAMİSİ"

Bakan Çavuşoğlu, “Ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef, kendi Dışişleri Bakanına özellikle DEAŞ’e karşı koalisyon toplantısında, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gerekli şeyleri söyledik. Neticede biz burada terör örgüne karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütünün hamisi zaten, benim müttefikim terör örgütü diyorsa ona da verecek cevabımız var. Macron unutmasın Türkiye bir NATO müttefikidir. Müttefiklerin yanında da böyle açıklamalarla herkesi rahatsız etti. NATO üyeleri dahil Dışişleri Bakanları toplantısında Macron’un yaptığı bu açıklama eleştirildi. Merkel’in de açıklamasını gördünüz. Macron, bu tür yalpalamalarla Avrupa’nın lideri olamaz, Avrupa’da bir boşluk var lideri ben olayım diye çabalıyor, liderlik doğaldır. Liderlik vasfı ile olur ve doğal hareketlerle ve politikalarla olur. Yapay, suni, boyunu aşan söylemlerle eylemlerle olmaz” diye konuştu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem IŞİD karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.