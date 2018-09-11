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  4. 11 Eylül 2018 22:43

Türkiye'den İdlib'de ateşkes çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya ve Suriye'ye ateşkes çağrısında bulundu.

Türkiye'den İdlib'de ateşkes çağrısı
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyinde İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'de bütün  askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu. 

Sinirlioğlu, Rusya'nın talebi üzerine toplanan BMGK'de, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçları hakkında üye  ülkeleri bilgilendirdi.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız  kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de İdlib  konusunun öne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını  hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve  ateşkes çağrısını yineledi.

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve  Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif  olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi.

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz  insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde  muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan  ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce  kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına  müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun  ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon  sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.''  ifadelerini kullandı.

AA

muhalif , rusya , idlib , ateşkes , türkiye
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