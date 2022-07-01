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Türkiye'den KKTC'ye destek mesajı

Türkiye'den KKTC'ye destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın Yeni İşbirliği Önerileri" başlıklı bir yazı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığın'dan yapılan yazılı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri'ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz.
Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada'da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler türkiye destek kktc
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