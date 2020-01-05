Türkiye'den o saldırıya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde dün akşam Kara Harp Okulu'na yapılan, çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:



"Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Hafter askeri okulu bombaladı: Çok sayıda ölü var