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  4. 15 Aralık 2017 22:50

Türkiye'den skandal karar için flaş adım

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk heyeti, ABD'nin skandal "Kudüs" kararını oraya taşıyor.

Türkiye'den skandal karar için flaş adım
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AKPM Türk  heyeti, ABD'nin Kudüs kararını gelecek ay toplanacak Genel Kurulunda acil gündeme  alınıp görüşülmesi teklifinde bulundu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk  heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma  kararının, AKPM Genel Kurulunda acil gündeme alınıp görüşülmesi için girişimde  bulundu. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Trump'ın kararı, Fransa'nın  başkenti Paris'te toplanan AKPM Siyasi İşler Komitesi ve Başkanlık Divanı'nda  gündeme geldi.

Türk heyeti, ocak ayında toplanacak AKPM Genel Kurulunda, Trump'ın  kararı ve bunun Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmeleri, bölgedeki  istikrara etkilerinin "Acil işler" başlığı altında gündeme eklenmesi yönünde  talepte bulundu.

Ulaşılan acil görüşme talebi metninde, Trump'ın kararının, tüm  insanlığın görevi olarak görülen Kudüs'ün tarihi statüsünü koruma ve nihai barışı  sağlamaya yönelik saldırı olduğunun altı çiziliyor.

Avrupa Konseyi'nin bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin  tanınmasında ortaya koyacağı katkıların sorgulandığı metinde, "AKPM'nin, İsrail  ve Filistin parlamentolarının üyelerinin birlikte temsil edildiği tek  uluslararası kuruluş" olduğuna vurgu yapıldı.

AKPM Türk Heyeti Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan  yaptığı açıklamada, Kudüs'ün statüsünün sadece Müslümanların değil, tüm  insanlığın gündeminde olduğunu ve Avrupa Konseyi'nin Trump'ın bu sorumsuz kararı  karşısında sessiz kalamayacağını kaydetti. Küçükcan, demokrasi, insan hakları ve  hukukun üstünlüğü gibi konularda 49 üye ülke hakkında kararlar alan Konseyin,  Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik baskı, işkence ve adaletsizlikleri  görmezden gelmemesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail ve Filistin arasındaki barış sürecini canlandırma: Avrupa  Konseyi'nin katkıları" başlıklı acil gündem talebini, AKPM Genel Kurulu öncesi  toplanacak Başkanlık Divanı değerlendirip karara bağlayacak.

AA

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