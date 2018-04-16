Türkiye'den Yunanistan'a: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: NATO'NUN GENİŞLEMESİNDEN YANAYIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi içinde konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz.

Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün biz yine görüşmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuk. Zirvede bunları da ele alacağız. Bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduk" dedi.

MACRON'UN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Çavuşoğlu, Macron'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar.Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız. Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bizim Rusya ile güçlü ilişkimiz var. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'LA KRİZ

Çavuşoğlu, "En son Yunanistan uçağı düştüğü zaman Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı, üzüntülerini iletti. Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var ama görüş ayrılığı olduğu zaman tırmandırmadan üstesinden gelmemiz var. Daha önceki anlaşmalarla kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var. Yunanistan bizim diyor, biz de Türkiye olarak hayır bizim diyoruz. Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasında ciddi probleme dönüşmemesi gerekiyor. Biz söylüyoruz her zaman, tehlikeli adımlar atmayın, bir kaza çıkabilir. Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir. Dün akşam bayrak dikildi komandolarımız gitti aldı. Bunlara ne gerek var. Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Popülizmin Yunanistan'a faydası yok" dedi.

STOLTENBERG: TÜRKİYE ORTAK GÜVENLİĞE KATKIDA BULUNUYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, göreve geldiğinden beri Ankara'ya 7. ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Stoltenberg, "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir müttefik. Türkiye ortak güvenlik çalışmalarımıza katkıda bulunuyor. Türkiye, DAEŞ'e karşı mücadelede büyük katkıda bulunuyor.

Türkiye NATO için çok şey yapıyor. NATO Türkiye'nin yanındadır. Türkiye 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki batara konuşlandırmamızı genişlettik. Bugün Temmuz ayındaki zirve hakkında konuştuk.

Sayın Çavuşoğlu, Afrin harekatı konusunda beni bilgilendirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Duma'ya yapılan kimyasal saldırı operasyonunu da konuştuk. NATO üyesi ülkeleri harekat konusunda bilgilendirdik" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, kimyasal silah saldırısı iddialarının ardından ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye saldırısına ilişkin "Kimyasal silahlar yasaklandı. Bu konuda uluslararası bir sözleşme var. Bu operasyonların amacı Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerinin azaltılması. Bir mesaj veriyor" açıklamasını yaptı.

Stoltenberg, Türkiye NATO'dan çıkarılsın çağrılarının sorulması üzerine, "Türkiye NATO'nun oldukça önemli bir üyesidir. Türkiye'nin askeri altyapısına yatırım sağlıyoruz. Türkiye çok önemli bir müttefik" yanıtını verdi.

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