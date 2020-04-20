  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Nisan 2020 15:31

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantı sonrası koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak.

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Erdoğan açıklama yapacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Yaklaşan 23 Nisan'ın perşembe gününe denk gelecek olmasıyla birlikte 23 Nisan'dan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündeme geldi. Kabine toplantısında değerlendirilmesi beklenen yasak kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı için gözler Erdoğan'da23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı için gözler Erdoğan'da

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , kabine toplantısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM