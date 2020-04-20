Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Erdoğan açıklama yapacak

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.
Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE
Yaklaşan 23 Nisan'ın perşembe gününe denk gelecek olmasıyla birlikte 23 Nisan'dan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündeme geldi. Kabine toplantısında değerlendirilmesi beklenen yasak kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı için gözler Erdoğan'da
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