Türkiye'nin ilk ''İklim Kanunu Teklifi'' görüşmeleri başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta, ''İklim Kanunu Teklifi'' görüşülmeye başlanacak.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, 13 maddesi kabul edilen 'Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bu hafta da devam edilecek. Kalan maddelere göre, Siber Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK 'İKLİM KANUNU TEKLİFİ'

Genel Kurul, ‘Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ni tamamlamasının ardından Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi' görüşmelerine başlayacak. Teklife göre; her ilde vali başkanlığında, İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığı'nın strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak.

YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Kanun teklifi ile ayrıca doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığı'ndan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin liradan 5 milyon TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılacak. Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon lira, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin lira idari para cezası verilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu; Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticilerini dinlemek üzere salı günü toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Michigan Üniversitesi’nden Merve Hickok ile Cambridge Üniversitesi'nden Melike Tanberk'i dinleyecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkililerini salı günü, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkililerini ise çarşamba günü kabul edecek.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

DHA