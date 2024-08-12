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Türkiye'nin Suriye planı belli oldu: Bakan bizzat açıkladı

Türkiye'nin Suriye planı belli oldu: Bakan bizzat açıkladı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi için 3 şartın olduğunu açıkladı.

Birçok farklı konuda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Güler, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde gündem olan normalleşme açıklamalarını da değerlendirdi.

Güler, Türkiye ve Suriye'nin gerekli şartların sağlanması durumunda bakanlık seviyesinde görüşebileceğini söyledi.  

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011'den beri kopuk olan ilişkilerin normalleşmesi için Suriye lideri Beşar Esad'ı davet edebileceğini söylemişti. Esad ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığı başta olmak üzere bazı temel sorunların çözüme kavuşmadan böyle bir görüşmeye sıcak bakmadığını dile getirmişti. 

Güler, "Türkiye, Suriye'den çekilme koordinasyonunu ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Güler, yazılı yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kiti anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu sürecin devam ettiğini söyledi. Güler, "Projenin son savaş uçağı teslim edilene kadar herhangi bir sorun olmadan tamamlanmasını umut ediyorum" dedi. 

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili programda Ankara'nın ve Washington'ın duruşunun değişmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Güler, Ankara'nın İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını da duyurdu. 

Güler, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile bağının olmasının NATO sorumluluklarına öncelik vermekten alıkoymadığını dile getirirken, "NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte'nin müttefikler arasında daha dengeli olmasını bekliyoruz. Müttefikler terörle mücadelede daha çok şey yapmalı" dedi.

Etiketler yaşar güler MSB milli savunma bakanı Suriye türkiye
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