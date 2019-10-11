Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri'nden kritik açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Barış Pınarı Harekatı)Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. Terörizme karşı ayrım gözetmeden mücadele ediyoruz. Müttefiklerin bizimle dayanışma göstermesini bekliyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. " açıklamasını yaptı.

"BU KARA PROPAGANDAYI DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

Çavuşoğlu, "Operasyona karşı sosyal medyada kara propaganda yapılmaya başlandı ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine, "Bu kara propagandayı daha önce gördük. Biz bunu Fırat Kalkanı harekatında da görmüştük. Bu kara propaganda bizi amacımızdan vazgeçirmez. Gerçekleri dünya kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, NATO üyesi ülkelerin BMGK girişimine ilişkin, "Münferit olarak bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Hepsi YPG ve PKK'nın aynı olduğunu biliyor. Türkiye'nin endişesinin meşru olduğunu ifade ediyor. Eğer endişemiz meşruysa mücadelemiz de meşrudur. Yükümlülüğümüz olmamasına rağmen NATO'ya ve dünyaya bildirimde bulunduk. Türkiye diplomasi ve müzakere yolunu sonuna kadar kullanmıştır. Esasen NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir. Türkiye'yi koruma planı da onaylanmıştır. Burada YPG ve PYD vardır daha sonra ABD bunu haksız bir şekilde engellemiştir. " ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye NATO ittifakının güçlü bir ülkesi. NATO ittifakından hiçbir ülke Türkiye kadar Ortadoğu'dan saldırıya uğramadı, Türkiye kadar mültecilere ev sahipliği yapmadı. Türkiye zor bir bölgenin tam sınırında yer alıyor. Bizim ortak bir düşmanımız var: DAEŞ. Yakalanan DAEŞ'lilerin tekrar kaçması önlenmeli. Türkiye büyük bir güce ve sorumluluğa sahip. NATO Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunun farkındadır. İnsani konularda biz herkesten hassasız. DAEŞli teröristlerin serbest bırakılması söz konusu değil. Suriye ve Irak'ın dışında DAEŞ en çok Türkiye'yi hedef almıştır" dedi.

NATO YPG/PYD'YE NASIL BAKIYOR?

Stoltenberg, NATO'nun YPG'ye karşı pozisyonunun sorulması üzerine, "NATO'nun açık bir terör örgütü listesi yok. Biz DAEŞ'e karşı mücadele koalisyona müdahil olduk. Asıl mücadelenin yerel güçleri eğitmek olduğunu biliyoruz. Kuzey Suriye'de YPG'ye gelirsek müttefiklerimiz arasında bir fikir birliğinin oluşmadığı bilinen bir gerçek. Ancak Kuzey Suriye'de NATO yer almıyor" yanıtını verdi.

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NATO Genel Sekreteri, "Varsayımlar üzerinden konuşmam yanlış olur. Türkiye güçlü bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin mücadelesini önemsiyorum ve takdir ediyorum" şeklinde konuştu

İSPANYA'NIN PATRIOT AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kendi savunma sistemi yok. İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Kendileri bugüne kadar Patriot'u sınırlarımızda tuttu. Tüm bu tartışmalar bir daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Her seferinde yalvaracak değiliz. Neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir" dedi.