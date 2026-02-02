''Türkiye'yi kim yönetsin'' anketi iktidara da muhalefete de kötü haberi verdi...

ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'yi kim yönetsin" anketinde 8 siyasetçi öne çıkarken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açık ara lider olduğu anketin sonuçlarında kararsızların ve Diğer, Hiçbiri ve Fikrim Yok/Cevap Yok diyenlerin oy oranı dikkat çekti.

ASAL Araştırma 16-24 Ocak tarihleri arasında 2.000 kişiyle 26 ilde yaptığı ankette katılanlara “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltti. ASAL'ın araştırmasının sonuçlarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibne yüzde 11,2 oy farkla birinci olarak yer alırken ankete Kararsız seçmenler Hiçbiri yanıtını veren seçmenlerin oy oranı damgasını vurdu. Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14 oy oranıyla 2'nci olurken Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü. Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3,7 oy aldı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı. Siyasetçilerin oy oranları böyleyken ankette "Diğer", "Hiçbiri" ve "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı damgasını vurdu.