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  4. 11 Ocak 2019 08:08

Türkiye'yi sarsacak iddia: Seçim iptal olabilir

AK Parti'nin İstanbul adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa etmemsi durumunda İstanbul'daki seçimlerin iptal edilebileceği iddia edildi.

Türkiye'yi sarsacak iddia: Seçim iptal olabilir
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Cumhuryet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesiyle ilgili söylediği “Seçim bir siyasi faaliyet değildir” sözlerini değerlendiren Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, “Olay etik boyutun ötesindedir. Belediye başkan adaylığı tamamen siyasi bir faaliyettir, burada hiçbir tereddüt yoktur, ‘siyasi faaliyet değildir’ demek mümkün değil” dedi.

Aktan, anayasanın 94. maddesine göre Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek “Meclis Başkanlığı’ndan kesinlikle çekilmesi gerekiyor. Belediye başkan adaylığının siyasi faaliyet olmadığını söylemek olanaksızdır. İç hukuk da evrensel hukuk da bunu siyasi faaliyet olarak görür” diye konuştu.

Aktan, Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmemesi durumunda ‘tam kanunsuzluk’ halinin oluşacağını ve bunun, İstanbul’daki belediye seçimlerinin iptaline yol açabileceğini belirtti.

Cumhuriyet

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