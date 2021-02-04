Twitter'dan Bahçeli'nin o paylaşımlarına kısıtlama

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir." ifadesi kullanıldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATLI OLANLARA TWITTER DESTEK VERMİŞTİR"

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir."



BAHÇELİ'DEN YENİ BOĞAZİÇİ AÇIKLAMASI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması geldi.

Bahçeli açıklamasında, "Boğaziçi Üniversite’sinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: “Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın.” ifadelerini kullandı.