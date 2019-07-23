UBER'den sonra İstanbul trafiği için yeni çözüm !

UBER’in ardından uluslararası bir şirket daha İstanbul’da ulaşım sektöründe faaliyet göstermek için kolları sıvadı. Söz konusu şirket, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı birimlerle görüşerek, İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği ile“bireysel” yolcu taşımacılığı yapmak istediğini bildirdi. Bu amaçla “izin” ya da “lisan talebinde bulundu.

İstanbul, 16 milyon nüfusuyla Türkye’nin megakenti. Kentin, belki de en önemli sorunu trafik.

Yoğun insan mobilzasyonu nedeniyle araçla bir noktadan başka bir noktaya gitmek yorucu, zahmetli ve elbette masraflı. Şehrin, trafik sorununu çözmek için bugüne değin gündeme gelen uygulamalar da ne yazık ki yetersiz kaldı.

Gerek raylı sistemler, gerekse de toplu taşıma konusunda atılan adımlar istenen ölçüde sonuç vermedi. Trafk sorunu, çilesyle derdiyle ve tüm ağırlığıyla devam ediyor

İşte, bu büyük sorun girişimcileri de harekete geçiriyor. Bunun son örneğini, “elektrikli scooter çözümü” oluşturdu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bir süre önce uluslararası bir şirket, Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Kara ulaştırması ile ilgili birimlerle görüştü. İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği ile “bireysel” yolcu taşımacılığı yapmak istediğin iletti. Bu amaçla “izin” ya da “ilsans” talebinde bulundu.

Buna göre vatandaş, belli bir saat ya da mesafe için kredi kartıyla scooter kiralayacak. Bir noktadan bir noktaya igdecek ve öngörülen noktada aracı teslim edecek.

“BELEDİYE YETKİLİ”

Pek, bu konuda izin verildi mi? Kaynaklar, scooterla şehriçi taşımacılık yapılacağına işaret ederek, “Bu konuda yetkili olan il belediyelerdir. Şirketin, bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile

görüşmesi gerekiyor. Gerekli bilgi talep sahiplerine lietildi” dedi.