Uçak polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Neymiş, uçakları satacakmış, dünyayı tarifeli uçaklarla mı dolaşacaksın?'' sözlerine ''Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun, görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!'' diye yanıt vererek erken seçim çağrısını yineledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?" ifadesini kullandı.

Erdoğan “Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz” demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan? #HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 8, 2021

Kılıçdaroğlu, uçakta çekilen bir fotoğrafını da paylaşımına ekleyerek, Erdoğan'ın "Dünyaya dolaşacaksın neyle tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin ne ile tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da ben muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin, Atatürkçüsün ya." açıklamasına ilişkin olarak ise şunları kaydetti:



"Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun. Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi."

Ne olmuştu?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "O uçan saraylar, yazlık, kışlık sarayları, saray edebiyatını bitireceğim" açıklamasına isim vermeden göndermede bulundu. Erdoğan, "Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyaya dolaşacaksın neyle tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin ne ile tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin" dedi.



Neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş gelince uçakları satacakmış, senden öncekiler de bunu söylüyordu. Uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyaya dolaşacaksın neyle tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin ne ile tarifeli uçaklarla mı? Yok, trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin. Ondan sonra da ben muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım dersin, Atatürkçüsün ya."