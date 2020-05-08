Ücretli/ücretsiz maske Cumhur İttifakı'nı karıştırdı!

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılabileceğini duyurdu. Bakanlık bugünden itibaren maskelerin 50'li paketler halinde satılacağını belirtti.

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, maskelerin önce 50'li paketler halinde satılmasının, daha sonra 10’lu paketlerin satışına geçilmesi kararının doğru olmadığını ifade etti.

MHP’li Cemal Enginyurt, “Maskeler 50 lik paketler de satılacakmış.Tamam da cebinde 50 TL si olmayan milyonlarca insanımız var. @ticaret Bakanımıza sesleniyorum, gelin bu paketler ilk gün itibariyle 10 luk olarak satışa sunulsun. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım” çağrısında bulundu.