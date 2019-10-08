Ufuk Uras istifa etti! Davutoğlu'na katılacak iddiası var!

T24’ün haberine göre, Ufuk Uras AKP’den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ufuk Uras, Davutoğlu’yla görüşmesinin ardından T24’ten Şirin Payzın’a yaptığı açıklamada, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

Konuya ilişkin Yeşil Sol Merkez Yürütme Kurulu tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Yeşil Sol Merkez Yürütme Kurulu: Ufuk Uras’ın son günlerde yaptığı açıklamalar kendi kişisel görüşleridir. Partimizin ülkemiz sorunlarına bakışı ve çözüm önerileri bellidir. Yeşil Sol Parti ülkemizin sorunlarına bakışını, bu konulardaki çözüm önerileriyle bunları gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini, başta Parti Konferansı olmak üzere yetkili kurulları içinde tartışarak belirlemiş olup, siyasi faaliyetlerini bunlara uygun şekilde sürdürmektedir.

"Yeşil Sol Parti kurucusu ve halen partimizin üyesi olan eski milletvekili Ufuk Uras tarafından yapılan açıklamalar Partimizin bu politikalarıyla bir ilgisi bulunmayan, kendisinden başka kimseyi bağlamayan kişisel görüşleridir.



"Yeşil Sol Parti, üyelerinin en geniş katılımıyla emek, demokrasi, ekolojik mücadele ve barış eksenli kararlar almıştır. Bu alanlarda her türlü olumlu gelişmenin ancak toplumsal muhalefet güçleri eliyle gerçekleşebileceği aşikardır.

"Partimiz, birlikte hareket ettiği diğer parti ve toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.”

Ufuk Uras ise MYK tarafından yapılan açıklamaya kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile yanıt verdi. Uras mesajında "Hiç bir partide idari bir sorumluluğum olmadığı için, aslında söylemeye bile gerek yok ki, bütün tv programlarında ve siyasi görüşmelerimde, demokrasi ve adalet için en geniş birlikteliğin sağlanması gibi vicdani, siyasi ve insani kişisel kanaatlerimi ifade etmekteyim" dedi. Dün de konuya ilişkin ikinci bir mesaj paylaşan Uras, Gül'ün, Davutoğlu'nun, Babacan'ın ve Karamollaoglu'nun görüşlerini biliyoruz. Onlar da bizimkilerini. Belli bir nezaket içinde görüş ve eleştirilerimizi aktarıyoruz. Herkes kendi mahallesinde kendi kendine konuşuyor. Kendi kendine konuşana deli denir.Halbuki bizi delirten belli.Bizi delirten parti devleti/devlet partisi modeline itiraz eden herkesi hayat yanyana getiriyor.Delirdiğimiz için deli gömleği takmiyorlar taktıkları için deliriyoruz.Siyaset öncelikleri belirleme sanatıyla en öncelikli konu bu.Diğer konular da önemli ama onlara sonra bakacağız. Son seçimler asgari müştereklerde buluşan minimal siyasetin, puriten ve maksimalist siyaset karşısında sonuç getirdiğini kanıtladı. Müphem varsayımlar karşısında sınanmış sonuçlar önümüzü aydınlatıyor" sözlerini kaydetti.