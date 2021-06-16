Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı

Gazeteci Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü söyleyerek görüşme ile ilgili detayları paylaştı.

Programda Gazeteci Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü ifade ederek, görüşmeye son dakika bilgilerini TELE1’de ilk defa paylaştı. 12 gazetecinin rüşvet aldığına dair iddiaları reddeden Korkmaz, Dündar’a konuştu.

Dündar şunları söyledi:

“Dünden beri Sezgin Baran Korkmaz’la konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onları öğrenme gayreti içindeyim. Diyor ki, 12 kişilik konuşma listesi olduğu yalan diyor. Veyis Ateş’le ilgili çok kötü bir sözcük kullandı, onu kullanmayacağım burada. ‘O gazeteci değil, şantajcı ve kumpasçı’ diyor. Bunun dışında ‘Ses kaydında 12 kişilik bir isim listesi yok. Kimse töhmet altında kalmasın’ diyor. Ben de ‘Türkiye’de avukatınız sizin adınıza suç duyurusunda bulunabilir. Namuslu insanlar da şaibe altında kalıyor. Mesleğimiz yıpranıyor. Çıkın, belgeleriyle birlikte kamuoyuna deşifre edin’ dedim.”

TELE1