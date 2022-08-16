Ukrayna'da üçlü zirve! Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres görüşecek

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan son dakika açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri Guterres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.

GÖRÜŞME LVİV'DE

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, Ukrayna'da gerçekleşecek kritik ziyaretle ilgili detayları aktardı. Türkeş şu açıklamada bulundu: Ukrayna'da üçlü zirve gerçekleştirilecek. Zelenskiy'nin davetlisi olarak Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Lviv kentinde olacak. Bu toplantıda tahıl koridoruyla ilgili süreç ele alınacak. Ukrayna'da liman ziyaret edilerek gemilerin incelenmesi bekleniyor. Guterres İstanbul'a gelerek ortak koordinasyon merkezine ziyarette bulunacak.

İSTANBUL'DA İMZALAR ATILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizinde düğüm çözülmüştü. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres’in katılımıyla taraflar tahıl koridoru anlaşmasını imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak girişime vesile olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Planın icrası İstanbul’dan gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullanmıştı.