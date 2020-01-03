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  4. 03 Ocak 2020 19:32

Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul'u savundu: "Yeğenim söyledi..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul tartışmaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul'u savundu: Yeğenim söyledi...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili olarak canlı yayında açıklamalarda bulundu.

“Yeğenim söyledi”

Bakan Turhan: Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim söyledi. Geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk, bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek. Çünkü bekliyor, çok yoğun deniz trafiği var. Kocaman gemi, denize girdiği zaman onun geçişini beklemek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu kuralları koyacacağız. Ve Boğaz’ın aslında gemiler büyüdükçe boğazın kapasitesi 25 bine düşüyor.

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