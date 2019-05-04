''Ülkenin sahibi olmak isteyen güçlere katkı vermemiz gerekir''

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye'nin yaşadığı sorunlara değinerek "Pahalı bir coğrafyada oturuyoruz. Bu pahalı olan coğrafyanın sahibi olmak isteyen çok güç var. Bu güçlere inşallah bizler de teşkilat olarak katkı vermemiz gerekir." dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mustafa Demir'in Başkanlığında ilk meclis 16 Nisan günü gerçekleştirmişti. Nihat Soğuk, 72 oyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili seçilmişti.

TEŞKİLAT OLARAK KATKI VERMEMİZ GEREKİR"

Samsun Canlı Haber'in 55. Dakika programına konuk olan Nihat Soğuk'un, şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Etrafımızda yaşanan bir sürü hadise var. Hem içeride hem dışarıda. Pahalı bir coğrafyada oturuyoruz. Bu pahalı olan coğrafyanın sahibi olmak isteyen çok güçler var. Bu güçlere, teşkilat olarak katkı vermemiz gerekir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın işini kolaylaştırmamız gerekir. Haliyle ülkenin de işini kolaylaştırmış olacağız."