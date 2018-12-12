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  4. 12 Aralık 2018 22:58

Ülkü Ocakları Genel Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve tüm yönetimi görevden aldı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı görevden alındı
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Yaklaşık 6 yıldır Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görev yapan Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı.

Yeniçağ'ın haberine göre Bahçeli’nin, “Ocak genel merkezinde şu anda görev yapan hiçbir yöneticinin kalmasını istemiyorum. 1 Ocak 2019 tarihine kadar genel merkezi boşaltınız ve görevden ayrılınız” talimatı verdiği öğrenildi.

Son genel seçimlerde Bahçeli tarafından Mersin’den aday gösterilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklamayla “Her daim liderimizin yanındayız” mesajı vermişti.

Kılavuz’un ani bir şekilde görevden alınmasının arkasında Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile yaşanan tartışma olduğu ileri sürüldü. Kılavuz’un, Depboylu ile Aydın teşkilatlanması konusunda sorun yaşadığı ve konunun şiddetli bir tartışmaya dönüştüğü iddia ediliyor.

Depboylu yaşanan olay sonrasında Bahçeli ile görüşerek, Kılavuz’un istifasını istedi.

Yaşanan olayların ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez yönetimiyle birlikte, Aydın Ülkü Ocakları da tüm yöneticileriyle birlikte görevden alındı.

Yaşanan ani gelişme sonrasında Ülkü Ocakları’na bağlı teşkilatlara şu mesaj gönderildi:

“6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyin taktirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM’de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018’e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz.”

Ülkü Ocakları’ndaki görevden alma sonrasında yeni genel başkanın kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

Yeniçağ

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