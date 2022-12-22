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Ülkücülerden İYİ Partili Koray Aydın'a çok sert tepki

Ülkücülerden İYİ Partili Koray Aydın'a çok sert tepki
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İYİ Parti’nin ülkücü kökenli isimleri bir bildiri yayınlayarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a çok sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın il ve ilçe başkanlıklarına ülkücü isimleri getirme çabası partiyi karıştırdı.

İyi Parti’nin yönetimde, il ve ilçe başkanlarında yapılan değişiklikler sonrası ülkücülerin azınlık durumuna düşmesi sonrası İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın krizi yaşanıyor.

İyi Parti’nin ülkücü kökenli isimleri bir bildiri yayınlayarak Koray Aydın’ın dışlanmasına ve ülkücülerin aktif görevlerden el çektirilmesine isyan etti.

İşte o bildiri:

Ülkücülerden İYİ Partili Koray Aydın'a çok sert tepki

Kaynak: Genelgundem.com

Etiketler iyi parti bildiri koray aydın ülkücüler
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