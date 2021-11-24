Ümit Özdağ: ''900 bin Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, en az 900 bin Suriyelinin Türk vatandaşı yapıldığını ve Suriyelilere bu zamana kadar en az 90.8 milyar dolar harcandığını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Ekonomik krizle birlikte başlayan eylemler üzerinden iktidar ve vatandaşlara seslenen Özdağ, Suriyelilerin yarattığı ekonomik yüke de değindi. Özdağ, “Sokaklar, pazar, bakkal, atölyeler, fabrikalar, bürolar alev alev yanıyor. 2001 ekonomik krizinde yazar kasa fırlatarak tepki gösteren Türk halkı, Cumhuriyet tarihinin en derin en uzun ve kalıcı ekonomik krizine artık intiharlarla tepki gösteriyor. İşsizlikten gençlerimiz, evladını tedavi ettiremeyen annelerimiz çaresizlikten intihar ediyor. Çocuğuna harçlık veremeyen işsiz babalar intihar ediyor. Aslında onları intihara sürükleyen açlık ve işsizlik değil adaletsizlik. Çünkü büyük bir çoğunluk işsizlik parasızlık pençesinde kıvranırken, Türk halkı Balkan Savaşı’nın rezaletini adeta ikinci kez yaşarken Rumeli’den Anadolu’ya geri çekilenler gibi kendi ülkesinde mülteci konumuna düşerken, Saray ve bendeleri adeta lale devrini yaşıyor.”

ORTADA TÜRK DEVLETİ YOK

Bir aileden herkesin devletin en üst düzey görevlisi olup, üç-dört maaş aldığını, çünkü ortada Türk devletinin olmadığını ifade eden Özdağ, “2002’de halkoyuyla başa gelen Erdoğan’ın Türkiye’yi getirdiği yer aile şirketi olmuştur. Sarayın bendesi malum şirketler bütün ihaleleri alıp, vergi aflarıyla zenginliklerine zenginlik katarken ve kazandıklarını da yurtdışına kaçırırken dürüst iş adamları iflas ediyor. Türk işçisi işini kaybederken Suriyeli işçi bedava sağlık yardımı, devlet yardımı, BM yardımı ve üstüne sigortasız maaş alıyor. Türk esnaf vergisini öderken Suriyeli esnaf ödemiyor. Bir Türk vatandaşı yılda 4 bin TL tutarında sosyal yardım alırken Suriyeli 10 bin TL alıyor” dedi.

SURİYELİLERE 90.8 MİLYAR DOLAR HARCADILAR

20 yıldır süren talan, rant ve soygun düzenin artık yıkıldığını ancak millet fakru zaruret içinde harap ve bitap olmasına rağmen Erdoğan’ın Türk halkının cebinden 9 milyon Suriyeliyi on yıldır beslediğini dile getiren Özdağ, “2021 sonu itibariyle Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Alagöz’ün resmi rakamlardan yaptığı hesaplamaya göre; Türk halkının Suriyelilere bakma bedeli 90.8 milyar dolar. Bu rakamın içinde Suriyelilerden dolayı ortaya çıkan enflasyonun maliyeti, kapanan iş yerlerinin maliyeti, gelir ve kurumlar vergisi maliyeti, işsiz kalan Türk vatandaşlarının gelir kaybı, güvenlik sorunu maliyeti yoktur. Özetle aslında gerçek maliyet hesaplanan rakamın da çok üstündedir.”

SURİYELİLERE PARA HARCAMASAYDIK..

“Onlara harcanan 90.8 milyar dolar Türk halkına harcansaydı milyarlarca dolarlık yatırım, yabancılardan ithal ettiğimiz tarım, sanayi, hizmet, maden, enerji ve benzeri ürünleri kendimiz üretirdik. Cari açığımız azalırdı ve ya kamu iç borcu 140 milyar dolar değil de 50 milyar dolar olurdu. Bütçe açığımız 2012-2021 arasında bugünkü kurla hesaplandığında toplam 83 milyar dolar (930 milyar TL) edecekti. Bütçe açığımız hemen hemen sıfır olacaktı. Bu yıllar arasında verilen bütçe açığı toplandığında 90 milyar dolar bile etmiyor. Suriyelilere harcanan bu para harcanmasaydı 2021 yılı başında kişi başına düşen 7 bin 287 dolar borç miktarı bin 185 dolar daha az olacak, 6 bin 102 dolar da kalacaktı. Bu para harcanmasaydı dolar bugün 13-14 bandında olmayacaktı.”

TEPKİMİZİ SANDIKTA GÖSTERELİM

Türk halkı ucuz ekmek kuyruğunda beklerken onların parasıyla yüzlerce TIR’ın her gün Suriye’nin kuzeyine bedava un taşıdığını, AKP’nin orada yollar, okular, spor tesisleri inşa ettiğini söyleyen Özdağ, “Türk halkı bir ekonomik kurtuluş savaşı vermeli. Ama bu savaş hortumculardan, soygunculardan, beşli çeteden, rantçılardan kurtulmak için bir kurtuluş savaşı olmalı. Ancak tepkimizi sandıkta göstermemiz gerek. Çünkü bu iktidar, Türk halkının demokratik hakkını kullanmasını engellemek için protestoları araya sokacağı yasa dışı unsurlarla tahrik etmekte çok mahirdir. Her şeye rağmen barışçıl protesto hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımıza karşı da polisimizi özellikle sevgi dolu davranmaya davet ediyorum. Bu insanlar sizin vatandaşlarınız. Sadece kendi haklarını değil sizin haklarınızı da savunuyorlar.”

EN AZ 900 BİN SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLMİŞ

Konuşmasının sonunda AKP’nin en az 900 bin Suriyeliyi Türk vatandaşı yaptığını ifade eden Özdağ, “AKP, seçimlerde oy kullanmaları için yüzbinlerce Suriyeliye vatandaşlık veriyor. Önce paramızı verdiler, şimdi de vatandaşlık vererek vatanımızı veriyorlar. Eskiden bir yabancıya vatandaşlık verilince Resmi Gazete’de yayınlanırdı. Ama Suriyeliler vatandaşlığa alındığından beri bu isimler yayınlanmıyor. Çünkü Türk halkından bilgi kaçırıyorlar. Milletvekilleri sorunca ya cevap vermeden geçiştiriyor ya da düşük rakamlar veriyorlar. Bu zamana kadar yaptığım araştırmalar gösteriyor ki en az 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verdiler. Bu, Türk halkının elinden egemenlik hakkının alınması demek. Onları Türkiye’nin kaderi üzerinde söz sahibi yapmak demek. Tarih böyle büyük bir rezalet görmedi. Biz Zafer Partisi olarak Suriyeliler ülkelerine dönsün diye imza kampanyası açtığımızda da İçişleri Bakanlığı bunu yasaklama utanmazlığı gibi bir eyleme imza atıyor. Halkımızın bu rezaleti önümüzdeki ilk seçimde en ağır şekilde cezalandıracağından eminim” dedi.