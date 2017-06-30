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  4. 30 Haziran 2017 15:15

Ümit Ozdağ açıkladı ! Yeni parti yolda...

MHP'de muhalif isimlerden Ümit Özdağ, yeni parti iddialarını doğruladı.

Ümit Ozdağ açıkladı ! Yeni parti yolda...
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) ihraç edilen Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşum için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

DW Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Özdağ, bu kapsamda Meral Akşener ile çalıştıklarını belirterek, “Merkez sağ ya da merkez sol diye tanımlamak doğru olmaz. Ama daha çok merkeze oturmuş ve toplumun bütün katmanlarına seslenen, demokratik hukuk devleti temelinde şekillenen bir siyasal sistemi hedefleyen, reel sektöre büyük önem veren bir çizgiyi temsil ediyoruz" diye konuştu.

Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili bir soru üzerine, “Tabii ki belirli istişareler yoğun bir şekilde sürüyor ve sürmeye devam edecek” dedi.

Öte yandan, bir diğer muhalif isim olan Sinan Oğan ise yaptığı açıklamada kurulması planlanan yeni partide yer almayacağını dile getirdi.

MHP'li muhaliflerin yeni partisinde o isim yer almayacakMHP'li muhaliflerin yeni partisinde o isim yer almayacak

 

DW Türkçe

mhp , yeni parti , ümit özdağ