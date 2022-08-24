Ümit Özdağ ''AK Partili isimlere doğrulattım'' diyerek açıkladı

Seçimlere kadar en az 3 milyon Suriyeli göçmene vatandaşlık verileceği iddiasını ortaya atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddiasını AK Parti'nin 2 önemli ismine doğrulattığını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve TELE 1 programcısı Tuncay Mollaveisoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Ümit Özdağ’a 3 milyon seçmen iddiasını soran Mollaveisoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle: “Suriyelilerin apar topar seçmen yapılmasının bu değişiklikle bir ilgisi var mı? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile konuştum. Özdağ’a, “Seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verilecek” iddiasının kaynağını sordum. “Saray’dan ve AKP Genel Merkezi’nden çok önemli iki isme bu iddiayı doğrulattığını” söyledi Özdağ ama kaynağı açıklamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy kullanacak Suriyeli sayısının 120 bin olduğunu söylemişti. AKP elitlerinin verdiği rakamlar TÜİK’in enflasyon oranları kadar inandırıcı. Ancak gerçeği bilmek de mümkün değil… Özdağ, “Sandıklarda milyonlarca Suriyeli ile oy kullandığımızda hakikati göreceksiniz” dedi… İsim ve soy isim değişikliğinde yapılan “kolaylaştırıcı” düzenleme bu fotoğrafta çok önemli hale geliyor… Suriyeliler isimlerini değiştirirlerse, oy kullananların Suriyeli olduğunu anlamak imkânsız hale gelecek.”

Tuncay Mollaveisoğlu'nun Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...