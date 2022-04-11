Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: Neden Mansur Yavaş dedi?

'Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş' açıklaması ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir açıklamada bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında partisinin cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı.

Özdağ'ın açıklamaları kamuoyunda tartışmalara neden olurken; Zafer Partisi Genel Başkanı CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Neden Mansur Yavaş dediğini açıklayan Özdağ, ''Seçim döneminde gerginliğin daha da artacağını düşünerek; bir milli tehdit durumu olacağını ön görerek bunu yumuşak bir geçiş ile sağlayarak, bunu yapacak kişinin de Yavaş olacağını değerlendirerek böyle bir şey dedik'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

''Biz Mansur Yavaş'ı aday göstermedik, göreve davet ettik. Dedik ki Millet İttifakı kendisini aday göstermezse biz Zafer Partisi olarak kendisine adaylık teklifi götürürüz. Biz kendisini Zafer Partisi'nin adayı olarak lanse etmedik.

Kendisi ile bu konuda hiçbir temas gerçekleştirmedik. Gerçekleştirmiş olsaydık bu komplo olurdu. Biz Zafer Partisi olarak yaptığı gözlemlerimiz sonucunda vatandaşların Sayın Yavaş'ın isminin diğerlerin kenarda bırakacak kadar çok söylendiğini gördük.

Seçim döneminde gerginliğin daha da artacağını düşünerek; bir milli tehdit durumu olacağını ön görerek bunu yumuşak bir geçiş ile sağlayarak bunu yapacak kişinin de Yavaş olacağını değerlendirerek böyle bir şey dedik.

Bu teklif kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Mansur Bey'in arkasında kamuoyu desteği var. Erzurum'un bir dağ köyünde klasik olarak AKP'ye oy veren seçmen de Mansur Bey'e oy vereceğini söylüyor, Trakya'daki CHP seçmeni de oy vereceğini söylüyor. Kutuplaşmış bir siyasette bu çok denk gelebilir bir durum değil.

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı değilim demiyor. Mansur Bey doğrusunu yapıyor. Kendi bulunduğu pozisyonda Mansur Bey doğru harekete ediyor, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum diyor. Biz de bu nedenle en yüksek kamu görevinde görmek istiyoruz kendisini. ''