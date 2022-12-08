Ümit Özdağ çok güzel özetledi: ''Allah belanızı versin!''

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin Özdağ, 'Allah belanızı versin' dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "İsmailAğa Tarikatı önde gelenlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği, kız 14 yaşındayken başlatılan soruşturmada kemik yaşı testine 21 yaşındaki başka bir kadın sokulduğu ve olayın örtbas edildiği anlaşıldı. Allah belanızı versin." ifadeleriyle tepki gösterdi.