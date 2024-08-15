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Ümit Özdağ Erdoğan'ı destekleme şartını ilk kez açıkladı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında seçimlerde AK Parti'den istediği Bakanlığı ilk kez açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı'nı neden desteklemediğini açıkladı. 

Özdağ, AK Parti ile yaptığı görüşmede İçişleri Bakanlığını istediklerini açıkladı. Prof. Dr. Ümit Özdağ, "AK Partili Numan Kurtulmuş'a, bize İçişleri Bakanlığı'nı verirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerim dedim." ifadelerini kullandı.

Etiketler Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimleri seçimler
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