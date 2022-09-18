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Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba''

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ankara'da opera yoktu. İlk opera binasını biz yaptık" açıklamalarına "Çocukken Ankara’da “Operaya götürüyoruz” diye bizi kandırmışlar" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce  Ankara’da gençlerle bir araya geldiği bir programda opera hakkında "Türkiye'de hatta Ankara 'da diyeyim opera binası yoktu. Ankara'da ilk opera binasını biz yaptık." demişti. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, o anların olduğu videoyu Twitter hesabından  "Çocukken Ankara’da “Operaya götürüyoruz” diye bizi kandırmışlar galiba. " notuyla paylaştı. 

Etiketler ümit özdağ zafer partisi recep tayyip erdoğan opera binası ankara opera ak parti video
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