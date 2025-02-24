Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklu olarak cezaevinde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddianamesi İstanbul'dan Antalya'ya gönderildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki iddianame İstanbul'daki mahkeme tarafından kabulüne ilişkin yetkisizlik gerekçesiyle Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından iddianamesinin gönderildiği İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, konuşmanın Antalya'da yapılmış olması sebebiyle yetkisiz olduğuna karar vererek dosyanın Antalya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol