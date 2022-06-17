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  4. Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi''

Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Taksim'de yaptığı “Türk azınlığı” ziyareti ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özdağ, 'Ülkemiz Taksimleşiyor, taksim edilmek isteniyor.' dedi.

Yaptığı sığınmacı çıkışlarıyla dikkat çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Taksim'de yaptığı ziyaretlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ, manzara gördüğünüz gibi diyerek 'Vatan ve vatandaşlığın nasıl satıldığı örneklerinden birisini de burada görüyoruz.' dedi.

 Taksim'deki esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Ümit Özdağ, Türk vatandaşların azınlıkta olduğunu, Taksim'deki Arapça tabelaların çoğunlukta olduğunu ifade etti.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Dün Taksim’de “Türk azınlığı” ziyaret ettik. 
Taksim, Taksim olalı herhalde İstanbul’un işgalinden bu yana hiç bu tür sahneler görmemiştir. Mesele Taksim ile sınırlı kalsa yine iyi. 
Ancak ülkemiz Taksimleşiyor, taksim edilmek isteniyor."

Etiketler Türk azınlığı istanbul taksim zafer partisi ümit özdağ video
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