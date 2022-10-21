Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi!

Bolu'da esnaf ziyaretinde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile bir vatandaş arasında geçen diyalog kameralara yansıdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu'ya geldi. Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

"BİZİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRIYORSUNUZ"

Özdağ esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"UCUBELERE DESTEK VERMEM"

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından "Desteğinizi isteriz" diyen Özdağ'a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız. 'Biz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz" diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEME ARTIK"

Özdağ, Bayındır'ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.