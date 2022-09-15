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Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa iç savaş çıkar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olup seçimi kazanması durumunda iç savaş çıkabileceğini söyledi.

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olacağı iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir çıkış geldi.

ÖZDAĞ'DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER
Son dönemde Suriyelilere yönelik ifadeleri ve siyasilerle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA HDP İLE DESTEĞİYLE KAZANIR"
Bir muhabirin yönelttiği "Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özdağ şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

Etiketler ümit özdağ iç savaş kemal kılıçdaroğlu
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