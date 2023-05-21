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  4. Ümit Özdağ'dan 2'nci tur öncesi kritik görüşme

Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş'la görüşecek

Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş'la görüşecek
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.

 

Etiketler zafer partisi ak parti ümit özdağ sinan oğan
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