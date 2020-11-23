Ümit Özdağ ''PKK ile görüştü'' iddialarına yanıt verdi

2011 yılında Star gazetesinde yayınlanan “PKK ile masaya oturan MHP’li” manşetinin İYİ Parti’de yaşanan tartışma ve ihraç sürecinde yeniden gündeme gelmesine tepki gösteren Özdağ, haberin FETÖ tarafından servis edildiğini aktardı.

Aynı haberin bugün tekrar gündeme getirilmesine kızan Özdağ, devlete hiçbir zaman zararının dokunmayacağını vurguladı.