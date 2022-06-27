Ümit Özdağ ''Türkiyenin Zaferi'' notuyla duyurdu : Hatay Valiliği geri adım attı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Hatay Valiliği’nin ‘kendisine yönelik kente giriş yasağını kaldırma kararı aldığını’ duyurdu.

Dün Hatay’a gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarılmış, bugün sabah saatlerinde Ümit Özdağ ve ekibinin şehre girilmesine izin verilmemişti.

''VALİLİK GERİ ADIM ATTI''

Akşam saatlerinde ise Özdağ, bir açıklama yaparak; Hatay Valiliği’nin ‘kendisine yönelik kente giriş yasağını kaldırma kararı aldığını’ duyurdu.

Özdağ kararı sosyal medya hesabından “Büyük Türk Milleti, Bugün #Hatay Valisi, Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi’nin Hatay’a girişinin engellenmesi kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri adım attı. İşte bu #TürkiyeninZaferi” notuyla duyururken; ekibi ile birlikte yaptığı basın açıklamasının da görüntülerini paylaştı.