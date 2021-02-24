Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yeni parti hazırlığında

İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeni parti için yoğun hazırlık içinde. Kurucular kurulunun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, şu anda İYİ Parti Milletvekili olan Ümit Özdağ'la birlikte hareket ettiklerini söyledi. "Partide kimler olacak?" sorusuna, "Atatürkçü, vatansever ve milliyetçi arkadaşlarla yola çıkıyoruz" cevabını veren Koncuk, 3-4 ay içinde partileşme hazırlıklarının tamamlanacağını söyledi.

VEKİL TRANSFERİ OLACAK MI?

Koncuk, "Milletvekili transferi olacak mı?" sorusuna da cevap verdi. "Transfer değil de bizle hareket eden vekil arkadaşlarımız var" dedi.

"SİYASET KİLİTLENDİ"

İsmail Koncuk, Türkiye'deki mevcut siyasal durumu da eleştirdi. İsim vermedi ama hedefinde yollarını ayırdığı İYİ Parti'ninde içinde olduğu Millet İttifakı vardı. "Siyasetin Türkiye'de kilitlendiğini görüyoruz. HDP'nin bile anahtar haline geldiği siyasi çözümsüzlük içinde, Millet İttifakı'nda açık resmi bir birliktelik olmasa bile HDP ile bir dostlar grubu oluşturma gayretinde üzülerek görüyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Yİ BÖLMEK Mİ İSTİYORLAR?

Koncuk'un gündeminde "İYİ Parti'yi bölmek için parti kuruyorlar" eleştirileri de vardı. Koncuk, "Biz İYİ Parti'ye karşı kurulmuş bir siyasi parti değiliz. Uzlaşamadık, güvensizlik oluştu aramızda. Güvenmediğimiz siyasi yapı içinde bulunmayı doğru bulmadım" şeklinde konuştu.

