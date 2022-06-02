Ümit Özdağ’dan Akşener’e çağrı: ''Şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin!''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulunarak “Bizimle birlikte Yavaş’ın adaylığını destekleyin” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak göstereceklerini söylediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konusundaki ifadelerini tekrarladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Özdağ şu ifadelere yer verdi:

“Değerli yurttaşlarım, Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Ve bu zor süreci daha kolay aşabilmek, Erdoğan’ın 20 seneden beri çok kötü bir şekilde yönettiği ve artık ağır şekilde hırpalamış olduğu devlet yapımızı, milli birlik yapımızı, ekonomimizi yoluna koyabilmek, 10 milyonu aşan sığınmacıyı ülkelerine yollayabilmek için bir değişimin şart olduğunu herkes görüyor.

Ancak bu değişimin gerçekleşebilmesi, önümüzdeki seçimlerde Erdoğan’ın kaybetmesine bağlı. Bütün araştırmalar gösteriyor ki bugün bu seçimi Erdoğan karşısında birinci turda hiçbir itiraza mahal bırakmayacak şekilde kazanabilecek bir tek aday var. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş.

Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak, 6 Nisan’da bir çağrıda bulunarak, Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmesini arzu ettiğimizi ifade ettim ve Mansur Bey’i de göreve davet ettim. Bugün 31 Mayıs, 7 hafta geçti bu arada Sayın Meral Akşener’e de çağrıda bulundum.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki Mansur Yavaş’a direnişin altını çizerek, Sayın Akşener, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Bey’i aday göstermemekte ısrar ederse, Zafer Partisi Mansur Bey’i destekliyor, siz de Mansur Bey’i destekleyin ve Mansur Bey’i birlikte aday gösterelim.

“BİZİMLE BİRLİKTE YAVAŞ’I DESTEKLEYİN”

Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de, bütün muhalefet partilere oy veren seçmen de Mansur Bey’in arkasında toplanacak diye düşüncelerimi ifade ettim. Buradan tekrar Sayın Akşener’e çağrıda bulunmak istiyorum. Kemal Kılıçdarıoğlu’nun Erdoğan karşısında kazanma şansı yok, şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin.

Benim ne demek istediğimi siz gayet iyi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum, şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin. Siz de İyi Parti olarak Mansur Yavaş’ı destekleyin ve göreceksiniz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de altılı masada oturan diğer parti genel başkanları da Mansur Yavaş’ın arkasında toplanmak zorunda kalacaklar.

Eğer şike yapmakta bazıları ısrar ederse Mansur Yavaş sizin ve Zafer Partisi’nin vereceği destekle Türk halkının teveccühünü kazanacak. 2023 Haziran seçimleri Türkiye barış içerisinde aşacaktır.”