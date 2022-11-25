Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karkamış'ta yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap vermek için basın toplantısı düzenledi.

'BİZ HİÇBİR YERE KAÇMADIK'

Erdoğan'ın açıklamasını dinlediğini kaydeden Özdağ, "20 seneden beri başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmasına rağmen hala doğru dürüst istihbarat almadığını görüyorum. Şimdi sana verilen istihbarattaki yanlışları söyleyeyim. Halk bizi protesto etmedi, 3 tane provokatör protesto etti. Bunlardan 1 tanesi, Hatay'da görev yaparken FETÖ'den görevden atılmış eski bir komiser; 2 tanesi de AK Parti ile ilintili arkadaşlar. Şimdi ikinci yanlışına geliyorum. Biz hiçbir yere kaçmadık, hele senin söylediğin gibi bir dükkana da sığınmadık. Biz o dükkana bu provokatörleri, ne söylediğini dinlemeye davet üzerine gittik" diye konuştu.

'SAYIN ERDOĞAN EMEKLİ OLACAK'

Seçimlerin Haziran 2023'te yapılması gerektiğini ve bu durumda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını söyleyen Ümit Özdağ, "Haziran 2023'ten itibaren Sayın Erdoğan emekli olacak. Erdoğan'ın bir daha aday olması, anayasa açısından mümkün değil. Erdoğan'ın anayasa açısından adaylığı bir tek anayasaya karşı hileyle olabilir, o da seçimlerin Haziran 2023'te değil de Mayıs-Nisan 2023'te yenilenmesiyle. Bunun için de 360 oyla Meclis'ten bir yasanın geçmesi gerekiyor, seçim yenilenme yasasının. Buna da Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yetmediği için Millet İttifakı'nın bu yasanın geçmesi için Meclis'te destek vermesi gerekiyor ve CHP ile İYİ Parti bu desteği vereceğini açıkladılar. Özetle Erdoğan, eğer bu yasa meclisten geçerse sadece Cumhur İttifakı'nın adayı değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın da adayı olur. Kendi adaylarını bile belirleyemeden Erdoğan'ı aday gösteren CHP ve İYİ Parti'ye 'muhalefet partisi' demek mümkün değildir" dedi.